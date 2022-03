Szkoły organizują dni otwarte. To czas naboru do placówek edukacyjnych, dlatego zapraszają one przyszłych uczniów do zapoznania się z ofertą. Ta forma promocji ważna jest szczególnie dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze. Tworzy go liceum i szkoła podstawowa nr 10. Od przyszłego roku szkolnego bowiem, placówka będzie prowadzić nabór tylko do klas sportowych. – Będziemy prowadzić nabór do oddziałów sportowych w podstawówce w dyscyplinach: akrobatyka, pływanie i piłka nożna – informuje Beata Joksz-Skibińska, dyrektor szkoły.

Dzień Otwarty Szkoły Podstawowej nr 10 w Zielonej Górze odbędzie się w poniedziałek, 21 marca, w godzinach od 17.00 do 19.00.