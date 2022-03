Lechia Zielona Góra zdobyła dziś pierwszy punkt na wiosnę w 3 lidze. Zielonogórzanie zremisowali u siebie z Rekordem Bielsko-Biała 1-1, przegrywając do przerwy 0-1.

W I połowie Lechia grała bardzo słabo, oddała tylko 1 celny strzał na bramkę rywala.

Za to w 29 minucie po faulu Maćkowiaka w polu karnym Nowak strzelił gola z rzutu karnego na 1-0 dla gości.

Lechia w I części meczu grała niemrawo, nie było płynnych akcji, dużo było rwanej, chaotycznej gry i w zasadzie ciężko powiedzieć o gospodarzach coś dobrego.

W II części meczu Lechia już przeważała, miała częściej piłkę przy nodze tyle, że znów brakowało płynności w grze i Lechia w zasadzie do 67 nie miała okazji do strzelenia gola.

W końcu w 67 minucie z rogu dośrodkował Surożyński, a 17-letni Zientarski głową strzelił wyrównującą bramkę.

Do końca meczu nie padł już gol – Lechia miała problem z przedostaniem się w pole karne rywala. Za to Rekord w końcówce zaatakował i w ostatniej minucie mógł nawet strzelić zwycięskiego gola, ale jego napastnik przestrzelił z 5 metrów.Lechia odetchnęła choć jeden punkt na pewno nie do końca ją cieszy…

O meczu mówi obrońca Lechii – Rafał Ostrowski, a więcej o spotkaniu w DOGRYWCE w poniedziałek po 18 i we wtorek w Naszej piłce o 17:10.