Wszechstronna pomoc na miejscu, ale też transporty z darami do ukraińskich miast. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego działa Samorządowe Centrum Pomocowe.

Jak mówi Radosław Brodzik, koordynator zespołu powołanego do udzielania pomocy uchodźcom, pomoc jest udzielana na okrągło przez 7 dni i jest podzielona na dwa etapy:

Zofia Szozda, inicjatorka i koordynatorka działającej w Sali Kolumnowej inicjatywy społecznej Lubuskie dla Ukrainy przyznaje, że na Sali brakuje już psychiatrów, psychologów i radców prawnych władających językiem ukraińskim, ale też tłumaczy.

Szczególnie istotna jest pomoc psychologów, bo większość uchodźców przeżywa traumę na skutek wojennych przeżyć. Zofia Szozda apeluje o zgłaszanie się chętnych do pomocy. Potrzebni są też nowi wolontariusze, bo obecni są już na skraju wypalenia:

Urząd Marszałkowski pomaga też Ukraińcom w obwodach partnerskich sumskim i iwanofrankiwskim, gdzie wysyłane są sprzęt i artykuły medyczne. Z kolei z czwartku na piątek do Lwowa pojechały dwie karetki pogotowia. Tu pomogły stacje pogotowia ratunkowego w Zielonej Górze i Gorzowie, mówi rzecznik Urzędu Paweł Kozłowski:

Paweł Kozłowski prosi też zielonogórzan i Lubuszan o pomoc rzeczową dla Ukraińców, którzy zgłaszają się po nią osobiście do Samorządowego Centrum Pomocowego. Codziennie jest to od 200 do 250 osób. Lista potrzeb zmienia się każdego dnia:

Do kontaktu został uruchomiony specjalny adres e-mail: ukraina@lubuskie.pl, koordynatorzy są także dostępni pod numerem telefonu: +48 451 155 058 oraz +48 451 155 060.