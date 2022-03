Do pomocy uchodźcom z Ukrainy włączyła się również Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. Piotra Jerzego Frassatiego w Gorzowie.

-Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele z zaangażowaniem przystąpili do zbiórki potrzebnych artykułów – mówi dyrektor szkoły Leszek Weichert.

Przypomnijmy, że w Gorzowie dary dla uchodźców można przynosić między innymi do punktu LOWES przy ulicy Przemysłowej, do I Liceum Ogólnokształcącego czy do Ośrodka Adopcyjnego.