Ferie przebiegły spokojnie i bez uchybień – taką informację podał dzisiaj zielonogórski sanepid. Inspektorzy odwiedzili łącznie około 12 miejsc wypoczynkowych. Podczas kontroli zwracali uwagę m.in. na warunki pobytu, bezpieczeństwo żywienia i dokumentację organizatorów.

Kontroli podlegały m.in. półkolonie i zimowiska na terenie Zielonej Góry i okolic. Jak mówi Dorota Baranowska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, w tym roku było mniej zorganizowanych wypoczynków niż rok temu:

– Z tegorocznych półkolonii i wyjazdów feryjnych skorzystało łącznie ponad 600 dzieci – dodaje Dorota Baranowska:

Dodajmy, że na terenie całego powiatu zielonogórskiego zorganizowano łącznie 36 zajęć feryjnych.