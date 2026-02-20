Resort sprawiedliwości USA ujawnił w styczniu obszerny zbiór dokumentów w sprawie przestępcy seksualnego i miliardera Jeffreya Epsteina. Materiały potwierdziły szerokie związki Epsteina ze światowymi elitami politycznymi i finansowymi, w tym aresztowanym w czwartek ( 19 lutego) Andrew Mountbattenem-Windsorem.

Pierwsze zarzuty o wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt przez Epsteina pojawiły się trzy dekady temu. W 2008 r. finansista został skazany przez sąd stanowy na Florydzie na 18 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa seksualne z wykorzystywaniem nieletnich.

Epstein zawarł jednak z prokuraturą federalną ugodę, na podstawie której miał nie być ścigany za przestępstwa federalne. Rozwiązanie to było szeroko krytykowane jako nadmiernie korzystne dla Epsteina i krzywdzące dla jego ofiar. Prokuratura w Nowym Jorku uznała, że nie jest związana tą ugodą, i w 2019 r. zatwierdziła aresztowanie Epsteina pod zarzutem handlu nieletnimi w celu wykorzystania seksualnego.

10 sierpnia 2019 roku Epstein został odnaleziony martwy w celi nowojorskiego aresztu. Za przyczynę śmierci uznano samobójstwo, ale niejasne okoliczności zgonu i zaniedbania personelu więziennego do dziś budzą kontrowersje.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Prowadzone przez amerykańskie organy ścigania śledztwa przeciwko Epsteinowi skupiły się m.in. na wyjaśnianiu roli jego współpracowników. Wieloletnia partnerka Epsteina, Ghislaine Maxwell, została w 2021 r. uznana za winną pięciu zarzutów związanych z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich. Odsiaduje wyrok 20 lat więzienia.