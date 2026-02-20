Spis treści
Resort sprawiedliwości USA ujawnił w styczniu obszerny zbiór dokumentów w sprawie przestępcy seksualnego i miliardera Jeffreya Epsteina. Materiały potwierdziły szerokie związki Epsteina ze światowymi elitami politycznymi i finansowymi, w tym aresztowanym w czwartek ( 19 lutego) Andrew Mountbattenem-Windsorem.
Pierwsze zarzuty o wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt przez Epsteina pojawiły się trzy dekady temu. W 2008 r. finansista został skazany przez sąd stanowy na Florydzie na 18 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa seksualne z wykorzystywaniem nieletnich.
Epstein zawarł jednak z prokuraturą federalną ugodę, na podstawie której miał nie być ścigany za przestępstwa federalne. Rozwiązanie to było szeroko krytykowane jako nadmiernie korzystne dla Epsteina i krzywdzące dla jego ofiar. Prokuratura w Nowym Jorku uznała, że nie jest związana tą ugodą, i w 2019 r. zatwierdziła aresztowanie Epsteina pod zarzutem handlu nieletnimi w celu wykorzystania seksualnego.
10 sierpnia 2019 roku Epstein został odnaleziony martwy w celi nowojorskiego aresztu. Za przyczynę śmierci uznano samobójstwo, ale niejasne okoliczności zgonu i zaniedbania personelu więziennego do dziś budzą kontrowersje.
Prowadzone przez amerykańskie organy ścigania śledztwa przeciwko Epsteinowi skupiły się m.in. na wyjaśnianiu roli jego współpracowników. Wieloletnia partnerka Epsteina, Ghislaine Maxwell, została w 2021 r. uznana za winną pięciu zarzutów związanych z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich. Odsiaduje wyrok 20 lat więzienia.
1. Ujawnienie milionów stron akt
Amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości ujawniło 30 stycznia zbiór materiałów obejmujący blisko 3,5 mln stron dokumentów, ponad 2 tys. filmów wideo i 180 tys. zdjęć. Ujawnione akta obejmują materiały zebrane podczas różnych śledztw prowadzonych w sprawie Epsteina. Komisja ds. nadzoru amerykańskiej Izby Reprezentantów prowadzi własne przesłuchania dotyczące Epsteina i jego powiązań.
Dokumenty upubliczniono po przyjęciu przez Kongres nakazującej to ustawy. Resort sprawiedliwości podkreślił, że nie ujawniono akt zawierających wrażliwe informacje lub dane osobowe ofiar. Zaznaczono, że w materiałach nie ma dowodów na przestępczą działalność osób innych niż Epstein.
Obecny prezydent USA Donald Trump przez wiele lat utrzymywał znajomość z Epsteinem, ale twierdził, że zerwał z nim relacje jeszcze przed pierwszym wyrokiem na miliardera, który zapadł w 2008 r. Nazwisko Trumpa jest jednym z najczęściej przewijających się w najnowszej transzy ujawnionych akt Epsteina.
Dokumenty potwierdzają rozległe kontakty zmarłego przestępcy z amerykańskimi i światowymi elitami politycznymi i finansowymi. Akta zawierają korespondencję Epsteina z wpływowymi osobami albo wzmianki o nich. Ogromna ilość materiałów jest wciąż analizowana przez media, które opisują kolejne wątki sprawy.
Działalność Epsteina i powiązanych z nim osób była już wcześniej badana m.in. przez brytyjskie i francuskie organy ścigania.
2. Aresztowanie księcia Andrzeja
Pokłosiem upublicznienia dokumentów było m.in. aresztowanie w czwartek Andrew Mountbattena-Windsora, byłego brytyjskiego księcia i młodszego brata króla Karola III.
W oświadczeniu policji mowa jest o tym, że aresztowano go pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego, co sugeruje, że powodem jest raczej podejrzenie przekazywania Epsteinowi poufnych informacji w czasie, gdy był specjalnym wysłannikiem Wielkiej Brytanii ds. handlu, a nie sprawy obyczajowe.
Co najmniej dwie kobiety oskarżały wcześniej członka rodziny królewskiej o wykorzystywanie seksualne, twierdząc, że Epstein wysłał je do Wielkiej Brytanii i zmusił do uprawiania seksu z ówczesnym księciem Andrzejem.
Jedną z nich była Virginia Giuffre, jedna z najbardziej znanych ofiar Epsteina. Według jej relacji książę uprawiał z nią seks, wiedząc, że jest niepełnoletnia.
W 2022 r. Andrzej zawarł z Giuffre ugodę pozasądową, na mocy której w zamian za nieujawnioną publicznie kwotę zgodziła się ona wycofać oskarżenia. Nie przyznał się wówczas do winy, ale uznał cierpienie Giuffre jako ofiary handlu ludźmi w celach seksualnych i zgodził się przekazać darowiznę na rzecz jej organizacji charytatywnej.
Po ujawnieniu tej sprawy Andrzej zrezygnował z pełnienia obowiązku członka rodziny królewskiej, a w ubiegłym roku został pozbawiony wszystkich tytułów.
W 2025 r. Giuffre popełniła samobójstwo.
Liczba ofiar Epsteina nie jest dokładnie znana. Z ujawnionych akt i pozwów cywilnych wynika, że wśród poszkodowanych są setki kobiet, które oskarżają Epsteina o wykorzystywanie seksualne lub o to, że stręczył je i przekazywał swoim znajomym.
3. Trump o areszcie byłego księcia Andrzeja: to bardzo przykre
Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek (19 lutego), że aresztowanie byłego księcia Andrzeja jest bardzo przykre i złe dla brytyjskiej rodziny królewskiej. Młodszy brat króla Wielkiej Brytanii Karola III został aresztowany w czwartek pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego.
Wielka szkoda. Uważam, że to bardzo przykre. Uważam, że to bardzo źle dla rodziny królewskiej
– powiedział prezydent USA.
Dodał, że król Karol wkrótce ma przybyć do Stanów Zjednoczonych i nazwał go „fantastyczną” osobą.
Na aresztowanie byłego księcia zareagował też członek amerykańskiego Kongresu, Republikanin i współautor ustawy wymuszającej ujawnienie akt dotyczących Jeffreya Epsteina, Thomas Massie. Polityk napisał w serwisie X: „Teraz potrzebujemy SPRAWIEDLIWOŚCI w USA. Pora, by prokurator generalna Pam Bondi i szef FBI Kash Patel podjęli działania!”.
Stacja BBC powiadomiła w czwartek wieczorem, że Andrew Mountbatten-Windsor opuścił po 11 godzinach komisariat policji. Wcześniej tego dnia policja regionu Dolina Tamizy poinformowała – nie podając personaliów byłego księcia – o aresztowaniu „mężczyzny z Norfolk w wieku sześćdziesięciu kilku lat pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego.
Zarzuty dotyczyły okresu, gdy ówczesny książę Yorku był specjalnym przedstawicielem Wielkiej Brytanii ds. handlu między 2001 a 2011 r.
Aresztowanie było pokłosiem opublikowania w USA pod koniec stycznia nowej transzy dokumentów ze śledztwa w sprawie Jeffreya Epsteina, nieżyjącego już amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego, który utrzymywał kontakty z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata i, jak się później okazało, zajmował się stręczycielstwem.
Wśród wielu dokumentów znalazły się też sugerujące, że brat Karola III przekazywał Epsteinowi poufne informacje.
