Około 40. osób ewakuowano z bloku przy ul. Wróblewskiego w Gorzowie w którym w doszło do wybuchu. Eksplozja miała miejsce w piwnicy. Zawalił się korytarz piwniczny. Trwa akcja służb. Nie ma informacji o poszkodowanych osobach.

Do zdarzenia doszło przed godziną 6 rano w budynku przy Wróblewskiego 54a. Mieszkańcy zostali przez strażaków ewakuowani. Część znalazła schronienie w Miejskim Żłobki nr 1. Na miejsce podstawiono także autobusy MZK w który można się ogrzać i przeczekać akcję służb.

Na miejscu działa dziewięć zastępów straży pożarnej.