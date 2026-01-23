Włamali się do sklepu i ukradli siatki pełne alkoholu. Na drugi dzień jeden ze złodziei próbował zrobić to znowu. W tym samym sklepie. Został zatrzymany przez policjantów. Wyrządzone straty to kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Funkcjonariusze z Kostrzyna nad Odrą w ubiegłą niedzielę dostali zgłoszenie o włamaniu do zamkniętego sklepu, z którego dwie osoby wynosiły torby pełne alkoholu. Kiedy policjanci dotarli na miejsce podejrzanych już tam nie było. Po przejrzeniu monitoringu okazało się, że sprawcy zabrali ze sklepu towar o łącznej wartości ponad 6 tysięcy złotych.

– Kolejnego dnia policjanci zostali wezwani do tego samego sklepu – mówi nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie:

Policjanci potwierdzili, że 36-letni mężczyzna to ten sam człowiek, który dzień wcześniej włamał się do sklepu. Był już wcześniej karany za podobne przestępstwo. Niedługo później funkcjonariusze ustalili tożsamość i zatrzymali w Słubicach jego 25-letniego towarzysza. Starszy z nich usłyszał dwa zarzuty: kradzieży z włamaniem i jego usiłowania. Młodszy odpowie za kradzież z włamaniem. Obu mężczyznom grozi 10 lat więzienia.