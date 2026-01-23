Na Placu Teatralnym powstanie mural przedstawiający Joannę Kołaczkowską, zwaną „damą polskiego kabaretu”. Podobizna artystki zostanie namalowana na fasadzie budynku od strony konkatedry św. Jadwigi. Mural ma być gotowy w pierwszej połowie 2026 roku.

Głównym pomysłodawcą stworzenia muralu jest zielonogórski radny i artysta kabaretowy, Janusz Rewers. Jak sam przyznaje, Joanna Kołaczkowska na stałe wpisała się w pamięci Zielonogórzan:

Bardzo chcielibyśmy także stworzyć specjalny skwer upamiętniający Joannę Kołaczkowską – dodaje Janusz Rewers:

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem projektu i wyłonieniem twórcy muralu. Do sprawy będziemy jeszcze wracać.