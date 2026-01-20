Trzecioligowi piłkarze Cariny Gubin przegrali pierwszy sparing w tym roku z rezerwami Zagłębia Lubin 1:4. Bramkę dla Cariny zdobył Rafał Dzidek.

O sparingu z Zagłębiem i najbliższych planach podczas zgrupowania w Żaganiu mówi Piotr Leciejewski – drugi trener w klubie z Gubina: