Trzecioligowi piłkarze Cariny Gubin przegrali pierwszy sparing w tym roku z rezerwami Zagłębia Lubin 1:4. Bramkę dla Cariny zdobył Rafał Dzidek.
O sparingu z Zagłębiem i najbliższych planach podczas zgrupowania w Żaganiu mówi Piotr Leciejewski – drugi trener w klubie z Gubina:
