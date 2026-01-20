Waterpoliści Stilonu GKPW-59 Gorzów Wlkp. okazali się najlepsi w drugim turnieju rundy zasadniczej mistrzostw Polski juniorów U-17.

Drużyna trenera Piotra Diakonowa pokonała w Szczecinie Alfę Gorzów Wlkp. 16:12, Szkołę Gortata Waterpolo Poznań 16:11 i po rzutach karnych miejscową Arkonię Waterpolo 16:16, rz.k. 5:4.

Z kolei waterpoliści Alfa, poza derbową porażką przegrali także po rzutach karnych z Arkonią 24:24, rz.k. 4:5 i wygrali z zespołem z Poznania 16:12.

Waterpoliści Stilonu GKPW-59 zajęli drugie miejsce w grupie i awansowali do turnieju finałowego. Zespół Alfy o prawo gry w turnieju finałowym walczyć będzie w rundzie kwalifikacyjnej ze Szkołą Gortata Waterpolo Poznań i UKS Neptun Uniwersytet Łódzki.