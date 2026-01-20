Centrum Usług Społecznych w Zielonej Górze to projekt, który wzbogacił lokalny system wsparcia. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, teoria zamieniła się w praktykę: w mieście powstał szeroki pakiet usług, które odpowiadają na realne potrzeby mieszkańców w każdym wieku. Czym CUS różni się od tradycyjnej pomocy społecznej? Jakie są dotychczasowe osiągnięcia i jakie są plany na przyszłość? Na pytania odpowiedzą Anita Buraczewska – dyrektorka Centrum Usług Społecznych w Zielonej Górze, Karolina Ciesielska – kierowniczka działu pomocy społecznej i Magdalena Wawrzyk – organizatorka usług społecznych.