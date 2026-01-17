Zielona Góra otrzymała 80 milionów złotych na modernizację zielono-niebieskiej infrastruktury. Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaną przeznaczone m.in. na przebudowę starówki.

Inwestycja zakłada wymianę nawierzchni na granitową, modernizację kanalizacji deszczowej oraz lepsze połączenie deptaka z Placem Teatralnym. Zmiany obejmą także miejskie parki. O szczegółach mówił w audycji „Sobota po 9.00” zastępca prezydenta Zielonej Góry Jarosław Flakowski:

Jak podkreślał radny Koalicji Obywatelskiej Jacek Frątczak, modernizacja starówki poprawi komfort mieszkańców korzystających z deptaka:

Z kolei Robert Górski, radny Zielonej Razem, zwracał uwagę, że planowane inwestycje są kontynuacją działań rozpoczętych jeszcze za kadencji poprzedniego prezydenta miasta:

Realizacja inwestycji rozpocznie się najprawdopodobniej w przyszłym roku. Cała audycja dostępna jest na stronie rzg.pl.