Kino Nysa w Zielonej Górze wystawione na sprzedaż. Cena nieruchomości, zlokalizowanej naprzeciwko Lubuskiego Teatru, przy alei Niepodległości 4 – to 2,5 miliona złotych.

Czy miasto zdecyduje się na zakup budynku? O to pytaliśmy dziś w audycji „Sobota po 9.00”. Jak poinformował zastępca prezydenta Zielonej Góry Jarosław Flakowski, na ten moment nie zapadła jeszcze żadna decyzja w tej sprawie:

Jak dodawał Jacek Frątczak, radny Koalicji Obywatelskiej, sprawa jest otwarta. Podkreślał jednak, że decyzja musi być dobrze przemyślana:

Jak ocenia Robert Górski z Zielonej Razem, optymalnym rozwiązaniem byłoby przejęcie budynku przez prywatnego inwestora:

Warto dodać, że kino Nysa powstało ponad 100 lat temu – w 1921 roku. Zapis całej audycji na www.rzg.pl.