Stypendia naukowe, budowa akademików i współpraca między samorządami studenckimi a władzami uczelni – między innymi takie tematy są podejmowane podczas trwającego Forum Uniwersytetów Polskich. Do Zielonej Góry przyjechali studenci z całego kraju, m.in. z Lublina, Krakowa i Opola, aby rozmawiać na temat sytuacji społeczności akademickiej w Polsce.

Zjazdy Forum Uniwersytetów Polskich odbywają się co kilka miesięcy. Jak mówi Julia Kolendowicz, przewodnicząca Parlamentu Studenckiego UZ, takie spotkania są dobrą okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń:

Zdaniem Szymona Milicza z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, jest wiele przestrzeni, które mogą zostać rozwinięte dla studentów:

Parlamenty studenckie podejmują wiele działań, także charytatywnych, o czym mówi Klaudia Komarnicka z Uniwersytetu Opolskiego:

Doświadczenia studentów pozwalają nam wprowadzać różne zmiany i projekty – mówi prof. Maria Mrówczyńska, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego:

– Cieszymy się, że studenci z całej Polski przyjechali do Zielonej Góry – dodaje prof. Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego:

Forum Uniwersytetów Polskich potrwa do godzin wieczornych. Uczestniczy w nim kilkudziesięciu studentów.