Trzecia styczniowa eliminacja Sobotniego Konkursu Sportowego nie dała prawa uczestnictwa w finale kolejnym słuchaczom. Na razie prawy gry o główną nagrodę ufundowaną przez Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków mają panowie: Artur Czernicki z Urzut i Arkadiusz Kirchner z Nowej Soli. Ostatnia szansa na zdobycia nominacji do finału 24.01.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (17.01):

1. Ile punktów gracz snookera uzyskuje za wbicie brązowej kuli?

A. 3, B. 4, C. 5

Odp. B- 4.

2. Która z zielonogórskich pięcioboistek jako pierwsza stanęła na najwyższym stopniu podium mistrzostw Polski?

A. Anna Bajan, B. Barbara Kotowska, C. Wioletta Rutkowska

Odp. C – Wioletta Rutkowska z Lumelu Zielona Góra w 1978 roku

3. Kto jest prezesem Szkolnego Związku Sportowego Ziemia Lubuska?

A. Zbigniew Bermes, B. Bogusław Sułkowski, C. Paweł Sroczyński

Odp. C – Paweł Sroczyński

4. Bartosz Slisz został piłkarzem duńskiego ekstraklasowego Broendby IF. Pomocnik reprezentacji Polski przeszedł do klubu z Danii z Atlanty United. 26-latek w minionym sezonie amerykańsko-kanadyjskiej MLS wystąpił w 29 spotkaniach. Ile zdobył goli?

A. 2, B. 3, C. 4

Odp. A – strzelił 2 gole i zaliczył jedną asystę.

5. Płynąca pod dowództwem skippera Pawła Tarnackiego polska załoga zajęła 20. miejsce w słynnych regatach oceanicznych Sydney-Hobart. Jak nazywa się jacht polskiej załogi?

A. Master Lock Comanche, B. Noahs II, C. James Mayo

Odp. B – Noahs II. Wygrał jacht „Master Lock Comanche” pod dowództwem Matta Allena i Jamesa Mayo.