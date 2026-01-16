105 Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach zakupił nowe karetki. Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Obrony Narodowej. Pojazdy trafiły do Zespołu Ratownictwa Medycznego w Lubsku. Łączna kwota zadania to prawie 1,5 miliona złotych.

Zarządzający lecznicą sukcesywnie odnawiają flotę. – Tylko w zeszłym roku wyjechaliśmy do osiemnastu tysięcy wezwań. Suma przejechanych kilometrów to ponad pół miliona kilometrów. Widać więc, że potrzeby utrzymania sprawności sprzętu są bardzo ważne – mówi pełniący obowiązki szefa logistyki Jerzy Bączyk:

– W tym roku ubiegamy się także o dotacje na zakup kolejnych dwóch ambulansów – zaznacza przedstawiciel szpitala:

Dodajmy, że w sumie w 6 miejscach stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego podległych lecznicy jeździ 10 karetek.