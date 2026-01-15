W Polsce nie brakuje pasjonatów, którzy cenią sobie historię i mechanizację rolnictwa. Zbierają różne modele, od starych Ursusów po zagraniczne ciągniki, często tworząc własne kolekcje, które mogą liczyć nawet ponad sto sztuk. Są organizowane festiwale i złoty, są też prywatne muzea, również w województwie lubuskim.