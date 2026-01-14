Dziś w programie „Książki, Ludzie, Historie”
Gość specjalny – pisarka Zofia Mąkosa Wizyta w bibliotece w Sulechowie
Tradycyjne polecajki książkowe – od bibliotekarek i od Was! 🙂
Zapraszamy!
Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (Lewica) wyraził opinię, że „chyba Szymon Hołownia wraca na szefa” Polski 2050. Tak czuję po wypowiedziach...
Ostatnie niskie temperatury i śnieg sprawiły, że dzikie zwierzęta podchodzą bliżej gospodarstw w poszukiwaniu pożywienia. Częściej można także zauważyć wilki....
W Żaganiu powstanie Centrum Usług Społecznych. Na reorganizację Ośrodka Pomocy Społecznej w CUS, przebudowę budynku oraz część usług dla mieszkańców...
Prezydent USA Donald Trump z lekceważeniem odniósł się we wtorek (13 stycznia) do deklaracji premiera Grenlandii, który stwierdził, że jeśli...
Prezydent Karol Nawrocki oświadczył w wywiadzie udzielonym brytyjskiemu nadawcy publicznemu BBC, że Donald Trump jest jedynym światowym przywódcą zdolnym powstrzymać...
W wyniku zmasowanego ataku dronów na Krzywy Róg ponad 45 tysięcy abonentów zostało pozbawionych prądu, a ponad 700 domów –...
