Ponad 72 tysiące złotych zebrano jak dotąd podczas internetowej zbiórki dla pogorzelców z Osiedla Poznańskiego. Zrzutka prowadzona jest na platformie pomagam.pl. Cel to 600 tysięcy złotych.

Do pożaru doszło w minioną niedzielę. Ogień zajął cały dom. W akcji gaśniczej uczestniczyło 9 zastępców straży pożarnej. Niestety, mimo wielogodzinnej akcji, budynek spłonął doszczętnie. Teraz potrzebna jest odbudowa, a to ogromny wydatek.

W domu mieszkała 7 osobowa rodzina. – Dzięki ogromnemu wsparciu ludzi o wielkich sercach mamy już zapewnione ubrania, wprowadzamy się do mieszkania zastępczego. Przed nami jednak największe życiowe wyzwanie – odbudowa domu – pisze pani Monika, dziękując jednocześnie za każde wsparcie okazane jej rodzinie.