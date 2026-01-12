List pracowników Służby Ochrony Państwa ws. powrotu do służby komendanta tej formacji gen. Radosława Jaworskiego, który wpłynął do MSWiA jest pokłosiem kończącej się wieloaspektowej kontroli w SOP – oceniła w rozmowie z PAP rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Obecnie gen. Jaworski przebywa na zwolnieniu lekarskim.

1. List dowódców SOP. „Bunt” W poniedziałek portal tvn24 poinformował, że kadra kierownicza SOP w liście do MSWiA domaga się powrotu do służby gen. Radosława Jaworskiego. Dodał, że komendant SOP nie wykonuje swoich obowiązków od września ubiegłego roku, po tym, jak skradziono auto należące do rodziny Donalda Tuska. Potwierdziliśmy w kilku niezależnych źródłach, że list trafił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w piątkowe popołudnie. Podpisało się pod nim kilkunastu dyrektorów ze Służby Ochrony Państwa. Nie podpisały się jedynie dwie osoby z kadry kierowniczej SOP. – czytamy w tekście. Serwis ocenił wprost, że „sytuacja nie ma precedensu w historii Służby Ochrony Państwa i jej poprzednika, czyli Biura Ochrony Rządu”! Informator zbliżony do SOP bez ogródek stwierdził w rozmowie z tvn24.pl, że „to jest bunt najwyższych rangą dowódców i wotum nieufności dla szefa MSWiA, który odsunął komendanta Jaworskiego”. Doświadczony urzędnik MSWiA powiedział portalowi stacji TVN24, że „dla nikogo w resorcie nie jest tajemnicą, że najchętniej by Jaworskiego odwołano”, ponieważ „swoją nominację odbierał jeszcze z rąk premiera Mateusza Morawieckiego”.

2. Rzecznik MSWiA potwierdza, że list dotarł Fakt wpłynięcia pisma do MSWiA potwierdziła PAP rzeczniczka tego resortu Karolina Gałecka, która przypomniała, że w formacji trwa wieloaspektowa kontrola. Ta kontrola lada moment się zakończy i zakładam, że list, który otrzymaliśmy teraz jest właśnie tym podyktowany – powiedziała Gałecka. Rzeczniczka przypomniała, że gen. Jaworski nie jest na urlopie, a na zwolnieniu lekarskim, a co za tym idzie nie może pełnić obowiązków służbowych. Dodała, że w SOP zachowana jest ciągłość sprawowania urzędu, a obowiązki komendanta formacji pełni obecnie, wyznaczony przez samego Jaworskiego, płk Krzysztof Król. Gen. Jaworski wyznaczył pana Króla, a to oznacza, że ma do niego zaufanie i ufa mu na tyle, żeby mógł on sprawować służbę i ciągłość urzędu podczas jego nieobecności – powiedziała. Gałecka dodała, że ewentualne decyzje co do przyszłości gen. Jaworskiego zapadną po zakończeniu kontroli w SOP.

3. Czystki w SOP Po kradzieży auta należącego do rodziny premiera Donalda Tuska zwolnieni ze stanowiska zostali dyrektor i wicedyrektor biura ochrony premiera, a szef SOP-u gen. Radosław Jaworski najpierw poszedł na zaległy urlop, a następnie wziął zwolnienie lekarskie. W związku z tą sytuacją szef MSWiA Marcin Kierwiński poprosił o raport i informacje ze strony Służby Ochrony Państwa.