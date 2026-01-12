Strona internetowa:

Jak wygląda przygotowanie regionu na sytuacje kryzysowe jak na przykład obfite opady śniegu i srogie mrozy? Jaką rolę w systemie bezpieczeństwa odgrywają Wojska Obrony Terytorialnej?

W najnowszym odcinku audycji „Plan B” przyglądamy się temu, jak w praktyce działa zarządzanie kryzysowe. Gościem programu będzie oficer prasowy 15 Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej, który opowie o zadaniach terytorialsów, ich gotowości do reagowania oraz współpracy z innymi służbami. Dowiemy się także: jak terytorialsem zostać.

Zajrzymy także na posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, gdzie zapadają kluczowe decyzje dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Plan B to audycja, w której teoria spotyka się z praktyką, a wiedza może okazać się bezcenna w sytuacjach zagrożenia.