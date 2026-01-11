Ślęza Wrocław pokonała 87:68 (19:19, 20:14, 26:15, 22:20) w finałowym spotkaniu turnieju o Puchar Polski KSSSE Eneę AJP Gorzów Wlkp. i tym samym to wrocławianki wracają z Sosnowca z tym trofeum.

Pierwsza kwarta wskazywała, że w finale spotkały się dwie wyrównane drużyny, a kilka punktów przewagi o niczym nie świadczy. Wrocławianki prowadziły w 6 minucie 15:8, ale dwie minuty później był już remis 15:15, a na pierwszą przerwę zespoły schodziły mając po 19 punktów.

Początek drugiej kwarty dla gorzowianek, które po trafieniach za 3 Charismy Osborne, Klaudii Gertchen i Ashley Owusu prowadziły 28:21. Wrocławianki zaczęły grać agresywniej w obronie i nie tylko zniwelowały straty, ale zakończyły drugą kwartę prowadząc 39:33.

Mecz de facto rozstrzygnął się w trzeciej kwarcie, którą gorzowskie koszykarki rozpoczęły fatalnie i w jej połowie przegrywały już różnicą 23 punktów (35:58) i tej straty nie były już w stanie odrobić.

Gorzowskie koszykarki nie kryły smutku po przegranym meczu:

Trener Ślęzy Arkadiusz Rusin i MVP turnieju Aleksandra Zięmborska byli bardzo szczęśliwi: