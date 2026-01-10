Benzyna najtańsza od prawie czterech lat. Początek roku przyniósł kolejne spadki cen na stacjach.

Analityczka rynku paliw Urszula Cieślak z biura Reflex mówi, że benzyna kosztuje teraz tyle, ile kosztowała przed wojną na Ukrainie:

Choć spadek cen na rynku światowym już wyhamował, to szykują się kolejne niewielkie obniżki na stacjach. Z powodu m.in. sytuacji w Wenezueli i planów Stanów Zjednoczonych dotyczących zwiększenia kontroli nad przemysłem naftowym trudno przewidzieć, jak będą się kształtowały ceny w najbliższych miesiącach:

Ekspertka dodaje, że w najbliższych tygodniach ceny benzyny się ustabilizują i utrzymaj a na korzystnym poziomie w czasie wyjazdów na ferie.