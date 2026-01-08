We wtorek w Dąbiu (pow. krośnieński) policjanci wlepili 3 tys. zł mandatu i 23 punkty karne kierowcy BMW. 25-latek stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

Kierowca BMW jechał z prędkością 104 km na godz. w terenie zabudowanym. Dodatkowo, wyprzedzał na skrzyżowaniu, a jedną z tablic rejestracyjnych trzymał w samochodzie.

Funkcjonariusze zatrzymali 25-latkowi prawo jazdy, a także nałożyli na niego łącznie 3 tysiące złotych mandatu karnego i 23 punkty karne

– informuje kom. Justyna Kulka, rzeczniczka policji w Krośnie Odrzańskim.

Policjanci apelują do kierowców o rozsądek i ostrożność, zwłaszcza w obecnych warunkach pogodowych. – Pamiętajmy, że szczególnie w terenie zabudowanym i w pobliżu przejść dla pieszych bezpieczeństwo jest najważniejsze – tłumaczą.