Dokarmianie ptaków może mieć dla nich przykre konsekwencje – podkreślają ornitolodzy. Najczęściej o tej porze roku możemy zaobserwować sikorki, wróble i gile, które przysiadają na balkonach i krzakach poszukując karmników.

Wielu mieszkańców rzuca im pieczywo, które jest bardzo szkodliwe dla ich organizmów. Zimą ptaki żywią się głównie owocami, nasionami i hibernującymi owadami.

Ewa Burda, kierownik Ptasiego Azylu w Zielonej Górze, przekonuje, że ptaki zazwyczaj nie potrzebują naszego wsparcia:

Ewa Burda zaznacza, że dla każdego zwierzęcia najważniejszy jest dostęp do wody pitnej:

Jeżeli decydujemy się na montaż karmnika dla ptaków, pamiętajmy, aby pokarm był systematycznie uzupełniany, suchy oraz bez dodatku soli.