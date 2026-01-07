„Książki, Ludzie, Historie” – 103 i 106 FM

Dziś w audycji zaprosimy Was do świata literatury dziecięcej i bibliotecznych inspiracji

Porozmawiamy z Natalią Dyjas Szatkowską z Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży w Zielonej Górze, zajrzymy do bibliotek w Gorzowie i Zielonej Górze, przypomnimy twórczość Joanny Papuzińskiej oraz podzielimy się książkowymi poleceniami — także od Was

Zapytamy również: z jaką książką weszliście w nowy rok?

Czy była to powieść, reportaż, książka dla dzieci, a może coś zupełnie innego?

Podzielcie się swoimi tytułami w komentarzach

Chętnie polecimy je na antenie!