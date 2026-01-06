Według długoterminowej prognozy pogody, do końca stycznia będzie w Polsce klasyczna zima. Modele pogodowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że będzie zimno i nie zabraknie śniegu.

Synoptyk IMGW Piotr Szuster wyjaśnia, że w tym tygodniu temperatury w dzień mogą spadać do minus 8 stopni, a w nocy do nawet minus 17 stopni, na południu może padać śnieg. Taka pogoda się utrzyma w najbliższy weekend i w drugim tygodniu stycznia:

W drugiej dekadzie stycznia – mówi Szuster – zima nie ustąpi:

Szuster dodaje, że dopiero w trzeciej dekadzie stycznia może się nieco ocieplić, ale temperatury będą oscylować między plus dwoma – trzema, a minus dwoma stopniami Celsjusza. Szczególnie na południu Polski należy się też spodziewać niewielkich opadów śniegu.10:09:50