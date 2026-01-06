Dziś ulicami wielu miast przejdzie Orszak Trzech Króli.

W Zielonej Górze to jubileuszowa, 15. edycja wydarzenia. Orszak ruszy po godz. 13 sprzed kościoła Najświętszego Zbawiciela. Jak co roku nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych, m.in. postaci na szczudłach i żywego wielbłąda.

Na Zielonogórzan będzie czekać około 3000 koron, o czym mówi Eleonora Szymkowiak, organizatorka orszaku:

Będą także atrakcje muzyczne – dodaje Eleonora Szymkowiak:

Mieszkańcy Gorzowa spotkają się na Orszaku Trzech Króli po raz dwunasty. Barwny pochód, pełen kolęd, symboli i wspólnego świętowania, przejdzie ulicami miasta, przypominając o tradycji, która od kilkunastu lat łączy gorzowian w radosnym, rodzinnym wydarzeniu.

Barwny korowód tradycyjnie już organizuje Stowarzyszenie Brata Krystyna. Tegoroczny orszak przejdzie pod hasłem: „Nadzieją się cieszą”. Mówi prezes stowarzyszenia Augustyn Wiernicki:

Tradycją gorzowskiego orszaku jest udział w nim postaci historycznych:

Orszak Trzech Króli przejdzie od Placu Grunwaldzkiego do gorzowskiego Betlejem na Starym Rynku. Początek wydarzenia o godz. 13:00.

W Nowej Soli zostanie zorganizowany Orszak Trzech Króli. W tym roku trasa będzie przebiegać od kościoła św. Antoniego do kościoła św. Józefa Rzemieślnika. Po drodze uczniowie miejscowych szkół będą przedstawiać jasełka, a wszyscy śpiewać kolędy. – Jest to radosne spotkanie całych rodzin – mówi ksiądz Andrzej Oczachowski, dziekan dekanatu nowosolskiego.