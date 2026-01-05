Bezpieczeństwo ma dziś wiele wymiarów — od ochrony danych w sieci po służbę w mundurze. W najnowszym wydaniu naszego radiowego programu poświęconego bezpieczeństwu i pracy służb porozmawiamy o zagrożeniach współczesnego świata oraz o tych, którzy na co dzień stoją na straży porządku.

Gośćmi audycji będą funkcjonariusz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, który opowie o walce z cyberprzestępcami i zagrożeniach w internecie, oraz szef sekcji promocji Wojskowego Centrum Rekrutacji, który przybliży realia służby wojskowej i możliwości, jakie oferuje armia.

Zapraszamy do wysłuchania rozmów o bezpieczeństwie, odpowiedzialności i służbie państwu.

Zaprasza Krzysztof Matusiak