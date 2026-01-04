Kolejny dzień z intensywnymi opadami śniegu. Są ostrzeżenia przed zamieciami i zawiejami na terenie prawie całej Polski. Najtrudniejsza sytuacja będzie dziś na Pomorzu oraz w górskich powiatach Dolnego Śląska. Nad samym morzem obowiązują ostrzeżenie trzeciego stopnia. Tam może spaść do 60 centymetrów śniegu. W tym regionie będzie też silnie wiać.

W pozostałej części kraju – oprócz województw zachodnich oraz niektórych regionów na południu Polski – prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne.

Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk powiedział, że w związku z trudnymi warunkami pogodowymi straż pożarna interweniowała minionej doby ponad 150 razy.

Na razie wszystkie drogi krajowe są przejezdne, ale kierowcy powinni szczególnie uważać, bo może być ślisko.