WSPOMINAMY REPORTAŻOWY ROK 2025

Życie często serwuje nam ciosy, które potrafią złamać nawet najsilniejszego człowieka. Zaledwie dwa lata wystarczyły, by los odebrał panu Sławomirowi Szylkinowi dwie z najbliższych mu osób. Świat, który do tej pory był pełen rodzinnego szczęścia odszedł w zapomnienie. Pozostała pustka, ból i ryzyko załamania, które zawisło nad nim i jego bliskimi. Jak znaleźć ratunek, gdy żałoba staje się ciężarem nie do uniesienia? Gdzie szukać siły, by iść dalej, gdy wydaje się, że zabrakło już tchu?

Pan Sławomir znalazł odpowiedź na mapie. Wybrał Drogę św. Jakuba, która miała być terapią dla duszy. Fizyczny trud- ponad 3 tysiące kilometrów pieszo, spotkanie z własnymi słabościami i wsparcie rodziny stały się sposobem walki o powrót do życia. W reportażu usłyszycie Państwo intymną opowieść o stracie, wierze w sens wędrówki i o tym, jak samotność na szlaku uczy na nowo cenić każdy postawiony krok i przywraca wiarę w ludzi. To historia o tym, że Camino to nie tylko droga, ale przede wszystkim nadzieja.