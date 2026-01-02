38 szkół podstawowych zgłosiło się do kolejnej edycji programu edukacyjnego „Trzymaj formę”. Jego głównym celem jest promocja zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

To 19 edycja przedsięwzięcia, w której udział weźmie 19 placówek z Zielonej Góry i 19 z powiatu zielonogórskiego. Mówi Dorota Baranowska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze:

Pracownicy sanepidu wskazują m.in. na wagę dzieci i podkreślają znaczenie aktywności fizycznej w utrzymaniu prawidłowej masy ciała:

Program „Trzymaj Formę” będzie realizowany do końca roku szkolnego. W ramach projektu organizowany jest także ogólnopolski konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia. W tej edycji, z terenu miasta i powiatu, weźmie w nim udział 37 uczniów z 4 szkół podstawowych.