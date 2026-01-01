W noc sylwestrową na gorzowski SOR trafił 19-latek, który został uderzony w głowę przez odpaloną petardę – informuje Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gorzowie. Łącznie w regionie przez źle odpalane fajerwerki ucierpiały cztery osoby.

Na gorzowski SOR trafiali także uczestnicy nocnych bójek, w tym jedna osoba ugodzona nożem. Mówi Agnieszka Wiśniewska z zespołu prasowego komendy miejskiej w Gorzowie:

Straż informuje o pożarach dwóch śmietników w Gorzowie oraz o pożarze budynku z sauną w Kłodawie. Łącznie gorzowscy strażacy wyjeżdżali do zdarzeń siedem razy. W całym województwie zdarzeń było 34. Mówi rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Gorzowie Arkadiusz Kaniak

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gorzowie odebrało około tysiąca zgłoszeń. To liczba standardowa, zbliżona do typowej dla nocnej zmiany.