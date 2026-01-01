Od dziś rachunki za prąd pójdą w górę. Główną przyczyną są rosnące opłaty dodatkowe, w tym opłata mocowa, a także wzrost opłat dystrybucyjnych.

Ministerstwo Energii wielokrotnie zapewniało, że koniec mrożenia cen energii elektrycznej nie oznacza gwałtownej podwyżki rachunków za prąd.

Rzeczniczka Urzędu Regulacji Energetyki Magdalena Dąbrowska powiedziała, że od stycznia dla gospodarstw domowych, które korzystają z taryf na sprzedaż energii, będzie obowiązywać nowa cena za megawatogodzinę.

Z końcem roku zakończył się okres, w którym gospodarstwa domowe miały prawo korzystać z zamrożonej ceny energii w wysokości 500 złotych za megawatogodzinę. Oznacza to, że rozpoczynający się właśnie rok będzie pierwszym od czterech lat, kiedy ceny energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych nie będą mrożone.

Na rachunek za energię elektryczną składa się kilka pozycji – między innymi dystrybucja, opłata mocowa i podatek VAT.