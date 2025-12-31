Już tylko kilkanaście godzin dzieli nas od pożegnania 2025 roku i przywitania 2026-go. Nie wszyscy zielonogórzanie spędzą sylwestrową noc w domu – wielu planuje wyjazdy, a warunki pogodowe w wielu regionach kraju mogą być dziś utrudnione.

Jak podkreślał dziś w porannej rozmowie Radia Zielona Góra młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskich strażaków, do takiego wyjazdu warto się dobrze przygotować:

Meteorolodzy ostrzegają, że w niektórych częściach Polski spodziewany jest atak zimy z intensywnymi opadami śniegu, możliwymi zawiejami i zamieciami, a także silniejszym wiatrem, co może utrudniać podróżowanie i pogarszać warunki na drogach. Alerty pogodowe są wydawane dla wielu regionów, zwłaszcza północnej i północno-wschodniej części kraju.

Strażacy przypominają, aby przed wyjazdem sprawdzić prognozy, zaplanować trasę i pamiętać o zimowym wyposażeniu pojazdu – dobre opony, zapas paliwa, ciepłe ubrania i częste przerwy są dziś szczególnie ważne.