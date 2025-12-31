31 grudnia obsługa mieszkańców w Urzędzie Miasta kończy się o 11.30. Od dwóch dni gorzowianie tłumnie składają wnioski o Kartę Mieszkańca. Od nowego roku ma to działać sprawniej.
Punkt składania wniosków zostanie otwarty w sali sesyjnej Urzędu. Sytuacji w magistracie od rana przyglądał się Krzysztof Matusiak:
Tagi:
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
Pokaż wszystko
Copyright © Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze Radio Zachód S.A. 2022.
Przejdź do treści
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony Polityki prywatności
.