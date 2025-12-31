31 grudnia obsługa mieszkańców w Urzędzie Miasta kończy się o 11.30. Od dwóch dni gorzowianie tłumnie składają wnioski o Kartę Mieszkańca. Od nowego roku ma to działać sprawniej.

Punkt składania wniosków zostanie otwarty w sali sesyjnej Urzędu. Sytuacji w magistracie od rana przyglądał się Krzysztof Matusiak: