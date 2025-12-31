Przed nami noc sylwestrowa. Zielonogórscy strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas używania fajerwerków.

Mówił dziś o tym w porannej rozmowie Radia Zielona Góra mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskich strażaków:

Jak podkreślają strażacy, przed użyciem materiałów pirotechnicznych ważne jest dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi:

Strażacy przypominają, że chwila nieuwagi może doprowadzić do poważnych obrażeń lub pożaru. Dlatego sylwestrowa zabawa powinna być przede wszystkim bezpieczna — dla nas samych i naszego otoczenia.