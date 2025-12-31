Na Warcie w Gorzowie śryż. Imponujące zjawisko lodowe w sylwestrowy poranek oglądała Ela Kobelak:
31 grudnia obsługa mieszkańców w Urzędzie Miasta kończy się o 11.30. Od dwóch dni gorzowianie tłumnie składają wnioski o Kartę...
To kolejny dzień z kolejkami w gorzowskim magistracie. Mieszkańcy składają wnioski o Kartę Mieszkańca. Posiadacze Karty od nowego roku za...
Nowy Rok – nowe możliwości. Czy warto robić postanowienia noworoczne? Psycholog mówi jasno. Wraz z nadejściem nowego roku wiele osób...
Nadchodzi najbardziej oczekiwana noc w roku, czyli Sylwester. To czas hucznych zabaw, których nieodłącznym elementem są fajerwerki. Aby nowy rok...
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali pięciu obywateli Serbii i zlikwidowali dwie profesjonalne plantacje marihuany. Zabezpieczyli też ponad pół tysiąca...
Koreańsko-polska fabryka rakiet HOMAR-K powstanie w Gorzowie. Prace nad sprowadzeniem takiej inwestycji do Gorzowa trwały ponad dekadę. Mówi prezydent Jacek Wójcicki:...
