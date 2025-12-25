Lubuski Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina o zasadach opieki medycznej w okresie świątecznym. W Zielonej Górze punkt, do którego można się udać po pomoc, działa w Szpitalu Uniwersyteckim. Na miejscu obecny jest dyżurujący lekarz oraz pielęgniarka, którzy udzielą niezbędnego wsparcia.
Joanna Branicka z lubuskiego oddziału NFZ przypomina, że pomoc udzielana jest w przypadku wystąpienia nagłej choroby:
– W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, mieszkańcy mogą skorzystać również z pomocy stomatologicznej – przypomina Joanna Branicka:
Wykaz punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znajdziecie na stronie internetowej lubuskiego NFZ >>www.nfz-zielonagora.pl/<<.
Polecamy
NFZ: Lubuskie dostanie 57 mln w grudniu
Są dodatkowe pieniądze dla placówek medycznych w regionie. Trafią one za pośrednictwem lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Środki pochodzą z…