Lubuski Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina o zasadach opieki medycznej w okresie świątecznym. W Zielonej Górze punkt, do którego można się udać po pomoc, działa w Szpitalu Uniwersyteckim. Na miejscu obecny jest dyżurujący lekarz oraz pielęgniarka, którzy udzielą niezbędnego wsparcia.

Joanna Branicka z lubuskiego oddziału NFZ przypomina, że pomoc udzielana jest w przypadku wystąpienia nagłej choroby:

– W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, mieszkańcy mogą skorzystać również z pomocy stomatologicznej – przypomina Joanna Branicka:

Wykaz punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znajdziecie na stronie internetowej lubuskiego NFZ >>www.nfz-zielonagora.pl/<<.