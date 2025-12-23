W tym roku tradycje Wigilii Bożego Narodzenia w Polsce zostały wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Obecnie trwają starania o wpisanie ich, we współpracy z Litwą i Ukrainą, na światową listę UNESCO. O tradycjach Wigilijnych w Polsce i ich znaczeniu porozmawiam z gośćmi, którymi są dr Grzegorz Biszczanik – historyk, regionalista i Tomasz Proc – szef kuchni, dietetyk i trener.