W sobotę o 17:00 ostatni mecz w tym roku i ostatni przed dłuższą przerwą w Lidze Centralnej zaczną piłkarze ręczni Rajbud Development Stali Gorzów.
Ich rywalem będzie 7. w tabeli Jurand Ciechanów. Kołowy Stali Dawid Pietrzkiewicz liczy na siódme z rzędu zwycięstwo:
