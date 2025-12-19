W sobotę o 17:00 ostatni mecz w tym roku i ostatni przed dłuższą przerwą w Lidze Centralnej zaczną piłkarze ręczni Rajbud Development Stali Gorzów.

Ich rywalem będzie 7. w tabeli Jurand Ciechanów. Kołowy Stali Dawid Pietrzkiewicz liczy na siódme z rzędu zwycięstwo: