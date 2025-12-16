Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze zaprasza na wystawę pt. „Krakowskie Betlejem. Szopki krakowskie na tle szopek świata.” Co sprawia, że szopki krakowskie są tak wyjątkowe i dlaczego zasługują na miano Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości? Dlaczego mieszkańcy regionu powinni odwiedzić tę wystawę?
Powiedzą goście: Barbara Maculewicz rzecznik prasowy MZL oraz dr Grzegorz Wanatko pracownik działu historycznego MZL.
Wojskowi pomagają seniorce z Iłowej
Zakończyła się coroczna akcja charytatywna pod nazwą „Szlachetna paczka”. W Iłowej pomoc seniorce będącej w potrzebie wciąż trwa. Żołnierze z...