Po raz trzeci z rzędu Urszula Kochańska z UKS Olimp Gorzów zajęła 4. miejsce podczas pływackich Mistrzostw Polski juniorów młodszych 16-letnich w Gorzowie.

Tym razem w ostatnim dniu rywalizacji Kochańska była tuż za podium na 100 metrów stylem dowolnym, znów tak jak w piątek i sobotę znacząco poprawiając swój rekord życiowy. Do medalu zabrakło 25 setnych sekundy:

Pozostałe zawodniczki UKS Olimp a także reprezentanci Totis Viribus Swiebodzin i Żagańskich Boberków nie przebrnęli porannych eliminacji.