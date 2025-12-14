Tenisistki stołowe Palmiarni ZKS-u Zielona Góra przegrały u siebie z Lalakiem AZS-em UMCS Lublin 0:3 w starciu drużyn z dołu tabeli ekstraklasy. Tym samym zielonogórzanki z zerowym dorobkiem zakończyły pierwszą rundę sezonu na ostatniej lokacie.

Wszystkie pojedynki zakończyły się zwycięstwami gościń 3:0. W pierwszej grze zawodniczka ZKS-u Zauresh Akasheva uległa Węgierce Georginie Pocie, choć w drugim secie reprezentantka Kazachstanu była bliska przełamania rywalki. Następnie Maja Zarzycka wyraźnie przegrała z wielokrotną olimpijką i mistrzynią paralimpijską Natalią Partyką, a w ostatnim starciu niewiele brakowało, aby Lena Puzio uszczknęła seta Natalii Gajewskiej.

Trener ZKS-u Lucjan Błaszczyk przyznał, że rywalki wysoko zawiesiły poprzeczkę:

Tak spotkanie z perspektywy ekipy przyjezdnej oceniła Natalia Partyka:

