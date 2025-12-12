Spółka DTP z Zielonej Góry, nowosolski Mazel, Perceptus z Zielonej Góry oraz Tech-System z Kostrzyna w gronie tegorocznych laureatów Nagród Gospodarczych Marszałka Województwa Lubuskiego. Gala nagród odbyła się w Zielonej Górze.
– To jedno z najważniejszych wyróżnień gospodarczych w regionie. Nagradzane są firmy, które mogą pochwalić się osiągnięciami w zakresie innowacji – mówi Marszałek Sebastian Ciemnoczołowski. Nagrody przyznawane są w kategoriach: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.
Szersza relacja z gali w piątek po 18:15 w Radiu Zachód.
Tegoroczni laureaci
„Innowacyjne duże przedsiębiorstwo”
I miejsce – DTP Poland Sp. z o.o. z Zielonej Góry
II miejsce – Hermes Fulfilment z Konina Żagańskiego
III miejsce – MARBA Sp. z o.o. z Zielonej Góry
„Innowacyjne średnie przedsiębiorstwo”
I miejsce – MAZEL SA z Nowej Soli
II miejsce – KASKAT DAIRY z Gorzowa
III miejsce – Inter Sicherheits Service Sp. z o.o. z Gorzowa
„Innowacyjne małe przedsiębiorstwo”
I miejsce – Perceptus Sp. z o.o. z Zielonej Góry
II miejsce – Grupa EKOPRO Sp. z o.o. Sp. z Zielonej Góry
III miejsce – Urban Polska Sp. z o.o. z Żar
„Innowacyjne mikroprzedsiębiorstwo”
I miejsce – Tech-System Sp. z o.o. z Kostrzyna nad Odrą
II miejsce – ET robotics Paweł Futro z Zielonej Góry
III miejsce – ORO TECH Tadeusz Zwoliński z Jasienia