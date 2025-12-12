Spółka DTP z Zielonej Góry, nowosolski Mazel, Perceptus z Zielonej Góry oraz Tech-System z Kostrzyna w gronie tegorocznych laureatów Nagród Gospodarczych Marszałka Województwa Lubuskiego. Gala nagród odbyła się w Zielonej Górze.

– To jedno z najważniejszych wyróżnień gospodarczych w regionie. Nagradzane są firmy, które mogą pochwalić się osiągnięciami w zakresie innowacji – mówi Marszałek Sebastian Ciemnoczołowski. Nagrody przyznawane są w kategoriach: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Tegoroczni laureaci

„Innowacyjne duże przedsiębiorstwo”

I miejsce – DTP Poland Sp. z o.o. z Zielonej Góry

II miejsce – Hermes Fulfilment z Konina Żagańskiego

III miejsce – MARBA Sp. z o.o. z Zielonej Góry

„Innowacyjne średnie przedsiębiorstwo”

I miejsce – MAZEL SA z Nowej Soli

II miejsce – KASKAT DAIRY z Gorzowa

III miejsce – Inter Sicherheits Service Sp. z o.o. z Gorzowa

„Innowacyjne małe przedsiębiorstwo”

I miejsce – Perceptus Sp. z o.o. z Zielonej Góry

II miejsce – Grupa EKOPRO Sp. z o.o. Sp. z Zielonej Góry

III miejsce – Urban Polska Sp. z o.o. z Żar

„Innowacyjne mikroprzedsiębiorstwo”

I miejsce – Tech-System Sp. z o.o. z Kostrzyna nad Odrą

II miejsce – ET robotics Paweł Futro z Zielonej Góry

III miejsce – ORO TECH Tadeusz Zwoliński z Jasienia