Trzy medale zdobyli kadeci Agrosu Żary podczas turnieju zapaśniczego w litewskim Poniewieżu.

Do rywalizacji stanęło czternaście reprezentacji narodowych i klubowych z krajów bałtyckich, nordyckich oraz Europy Środkowej i Wschodniej: Łotwy, Litwy, Estonii, Finlandii, Szwecji, Danii, Norwegii, Ukrainy, Niemiec, Włoch, Mołdawii, Serbii, Izraela oraz Polski. Nasze barwy reprezentowało siedmiu zawodników z klubu Agros Żary. Po srebrny medal sięgnął Adam Drzewiecki-Wilusz, a dwa brązowe wywalczyli: Nazar Musenzovyi i Kacper Lisowski. O występie mówi Maksym Chepurko – szkoleniowiec żarskiego klubu: