Od jutro do niedzieli w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Słowianka w Gorzowie Wlkp. rozgrywane będą pływackie mistrzostwa Polski juniorów do 16 lat.

Organizatorem imprezy jest gorzowski UKS Olimp, który reprezentować będą trzy zawodniczki: Urszula Kochańska, Julia Wegner i Konstancja Dzikowicka. Prezes klubu Sebastian Wierzbicki nie ukrywa, że liczy na zdobycie przynajmniej jednego medalu.

Dodajmy, że obok trójki pływaczek gorzowskiego Olimpu w zawodach wystartuje także reprezentant SP Żagańskie Boberki Paweł Lniak.