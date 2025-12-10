Co kilka tygodni prezentujemy na antenie jeden z nagrodzonych albo wyróżnionych reportaży w Ogólnopolskim Konkursie Na Reportaż Radiowy im. Ireny Linkiewicz „Po Prostu Człowiek” organizowanym przez Radio Zachód. Rozstrzygnijmy go podczas specjalnej gali 9- go września. Członkowie naszego Jury to Anna Sekudewicz, Janina Jankowska, Irena Piłatowska, Jan Smyk i Cezary Galek.

Przedtem w studiu koncertowym Radia Zachód odbyliśmy mini sesję dziennikarską pt. Subiektywna historia Polskiego Reportażu Radiowego, którego prelegentami byli członkowie naszego Jury. Spotkanie zostało zarejestrowane i zaprezentowane w formie czterech audycji.

Zaczęliśmy od pierwszej nagrody, która trafiła do Michała Słobodziana z Polskiego Radia PIK za reportaż „Plan B”. Później trzecia nagroda w konkursie, która trafiła do rąk naszej redakcyjnej koleżanki Elżbiety Wozowczyk-Leszko i ex aequo Anny Piekarczyk z PR Kraków za reportaż pt. ”Sygnalista”. POSŁUCHAJ

Tym razem przed nami jedno z siedmiu wyróżnień w konkursie reportaż Mariusza Kamińskiego z Polskiego Radia Lublin zatytułowany „Siostra Longina”.

O autorze.

Mariusz Kamiński od 27 lat związany z Redakcją Reportażu Radia Lublin. Przygotowuje i realizuje własne reportaże, z których zdecydowana większość poświęcona jest historii. Stara się podążać własnymi ścieżkami, odkrywać i przypominać wydarzenia oraz ludzkie losy, które dotąd pozostawały nieznane lub zapomniane. Historie te odkrywam dzięki bohaterom moich audycji – niezwykłym ludziom, świadkom wydarzeń, ich rodzinom, a także pasjonatom i pracownikom instytucji zajmujących się dokumentowaniem przeszłości.

Ważnym i inspirującym elementem jego pracy są konkursy reportażowe. Spośród otrzymanych nagród, wyróżnień i nominacji szczególnie ceni te przyznane przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Polskie Radio (Stypendium im. Jacka Stwory, Grand Prix Prezesa Polskiego Radia, „Melchiory”), Grand Press, Instytut Pamięci Narodowej (Audycja Historyczna Roku), a także w konkursach rozgłośni regionalnych – Radia Koszalin („Bałtyk”), Radia Zachód („Skarby Polskiej Kultury Narodowej”) oraz Festiwalu NNW w Gdyni.

O audycji.

W Turkowicach w powiecie hrubieszowskim przez wiele lat istniał sierociniec, który prowadziło Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP. W Zgromadzeniu pracowała, jako wychowawczyni siostra Longina Trudzińska. W czasie wojny do zadań siostry i wychowanków należało przywożenie zaopatrzenia kolejką wąskotorową. Był to okras nasilonych walk polsko-ukraińskich. W połowie maja 1944 siostra i kilku chłopców wyruszyło jak się później okazało w ostatnią podróż. Przez wiele lat ich los był nieznany. W końcu historia znalazła swój ciąg dalszy.

ZOBACZ INFORMACJE O KONKURSIE